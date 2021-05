La decisione è arrivata nei giorni scorsi, quando i giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno sciolto la riserva, accogliendo le richieste avanzate dai legali di fiducia dei tre indagati, gli avvocati Annarita Formicola e Gaetano Marino proprio per l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Pezzo dopo pezzo, il Tribunale del Riesame ha smontato la tenuta delle esigenze cautelari ravvisate sulla base delle indagini svolte dai poliziotti del vice questore aggiunto Giuseppe Pontecorvo. Nei giorni scorsi il collegio dei giudici ha annullato l'ordinanza per altri tre indagati, demolendo il quadro indiziario raccolto attorno a uno dei personaggi più emblematici dell'inchiesta, il venditore di auto di lusso Alessandro Agresti: mentre il trentacinquenne ha lasciato il carcere potendo tornare in libertà, sono stati revocati gli arresti domiciliari sia a sua moglie Mery Teresina De Paolis che al padre, Maurizio Agresti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli