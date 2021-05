La Asl ha dunque applicato quanto previsto dal contratto nazionale in situazioni di questo tipo. I due dipendenti risultano infatti indagati e nell'atto viene citata appunto l'inchiesta della Procura di Latina sui Concorsi.

I due dipendenti della Asl di Latina indagati per i concorsi truccati sono stati sospesi dal servizio. Due determine a firma del direttore della Uoc personale Giovanni Bernardi certificano la scelta dell'azienda in seguito alle indagini che hanno coinvolto Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito.

