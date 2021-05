Tutto ciò è stato possibile grazie a Youpol l'applicazione social della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile, per il cittadino, collaborare attivamente attraverso segnalazioni che pervengono direttamente alla Sala Operativa della Questura.

La Polizia di Stato di Latina ha denunciato per ricettazione un pregiudicato locale. Lo scorsa settimana sull'applicazione della Polizia di Stato "Youpol" è arrivato un messaggio di un cittadino, il quale segnalava un annuncio di vendita online sospetto visto che era proposta una bicicletta praticamente uguale a quella che era stata rubata, il giorno prima, ad una sua amica.

