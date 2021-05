Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via dei Lucani a Latina, a poca distanza da Piazza Moro. Il bilancio è di un giovane di 18 anni in sella ad una bicicletta trasportato in ospedale.

Secondo i primi riscontri condotti dagli agenti della polizia locale di Latina, la bici è entrata in collisione con una vettura. Subito è scattato l'allarme al 118 che è intervenuto con una ambulanza e il ragazzo che era cosciente e vigile è stato trasportato al Santa Maria Goretti per un trauma cranico. Non è stato l'unico incidente, poco prima in un tamponamento avvenuto questa volta alla periferia della città, in via del Saraceno, due persone sono rimaste lievemente ferite e anche in questo caso la dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti della polizia locale di Latina.