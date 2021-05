Un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze è avvenuto oggi pomeriggio alle porte di Latina sulla Monti Lepini, a metà strada tra il Piccarello e Borgo San Michele.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Latina, una Fiat Punto condotta da una 58enne è uscita fuori strada e si è capovolta.

L'impatto con un piccolo ponte che conduce in una abitazione privata è stato molto violento e la donna che era al volante è rimasta illesa e non ha riportato ferite anche se era sotto choc all'arrivo dei soccorritori. La vettura è rimasta "sospesa". L'incidente è avvenuto al chilometro 48 in direzione Latina.