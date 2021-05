Durante il trascorso week end, nelle giornate 21 e 22 maggio, nei comuni di Latina e Sezze i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà 4 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, una delle quali si rifiutava di sottoporsi ad alcol test.

Nel corso del medesimo contesto operativo venivano segnalate all'autorità amministrativa tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre durante il controllo alla circolazione stradale, venivano:

fermate e identificate n.38 persone;

controllati n.20 mezzi;

elevate n. 17 contravvenzione al codice della strada;

ritirate n. 1 patenti di guida;

decurtati n. 130 punti;

elevata n. 1 contestazione per violazioni normativa anticovid nei confronti di una persona fermata, senza giustificato motivo, oltre l'orario serale consentito.