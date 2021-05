La scorsa notte i Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Formia hanno sventato un furto al Bar della Stazione Ferroviaria.

Intorno alle ore 03.00 circa un equipaggio di quel reparto, dopo aver notato dei movimenti sospetti nei pressi di quell'esercizio pubblico è intervenuta repentinamente mettendo in fuga i malfattori che stavano usando un veicolo, provento di furto consumato qualche giorni prima a San Vittore nel Lazio, come "Ariete" per scardinare l'inferriata del Bar.

Il mezzo, ancora acceso, conteneva all'interno attrezzi per lo scasso.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.