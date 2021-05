Hanno cominciato a litigare e la lite è diventata sempre più animata al punto che la moglie ha colpito il marito in testa con un martello. E' accaduto nella tarda serata di sabato a Lavinio. Nella concitazione della lite, la donna (50enne come il marito) ha afferrato un martello e si è scagliata contro l'uomo, che ha cercato di schivare il colpo senza riuscirci in pieno. L'attacco della moglie, infatti, è andato a segno, ma fortunatamente il marito ha avuto il riflesso per spostarsi ed è stato colpito soltanto di striscio. Le urla dei coniugi hanno convinto i vicini a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia della stazione di Anzio. Si è reso necessario l'intervento del 118: l'uomo è stato curato e poi trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. La donna è stata denunciata per lesioni aggravate.