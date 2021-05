Un violento incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri in strada Litoranea, alle porte di Borgo Sabotino. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilità, due automobili si sono scontrate frontalmente, un suv e un'utilitaria. A causa dell'impatto uno dei due conducenti, un uomo della zona, ha riportato una serie di ferite ed è stato soccorso dal personale sanitario di un'ambulanza, comunque senza richiedere il trasporto in ospedale.