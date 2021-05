E' stato soprannominato Wally l'esemplare di megattera che ha attraversato praticamente tutto il mar Mediterraneo e che ora è stato avvistato nelle acque delle isole Baleari, in Spagna. Si tratta della stessa balena che un mese fa aveva fatto capolino sulle coste pontine, con video meravigliosi girati a Ponza e Gaeta. Il cetaceo ha risalito tutta la costa italiana e ora si spera possa riuscire ad imboccare lo stretto di Gibilterra per trovare le acque oceaniche, sicuramente più adatte alla sua sopravvivenza. Ma l'animale appare denutrito e stremato, tanto da far ipotizzare, adesso, ad una soluzione che nessuno avrebbe voluto: l'eutanasia. Questa la proposta di alcuni esperti per mettere fine alle sofferenze di Wally, che si è sicuramente smarrito durante una migrazione. Per altri, invece, dovrebbe essere la natura a fare il suo corso.