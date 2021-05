Vaccini: Open Week AstraZeneca Festa della Repubblica: 2, 3, 4 5 giugno. La prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale. Partite le prenotazioni vaccino per fascia di età 43/40 anni (1978/1981), oltre 60mila prenotazioni;

Superato tetto di 3 milioni e 100mila somministrazioni, di cui 1 milione di seconde dosi e oltre 2 milioni e 100mila di prime dosi. Circa il 45% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Incidenza in calo, vicino ai 50 casi ogni 100mila abitanti;

Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su 12.645 tamponi nel Lazio (+1.874) e quasi 13.681 antigenici per un totale di oltre 26.000 test, si registrano 318 nuovi casi positivi (+10), i decessi sono 18 (+2), i ricoverati sono 1.106 (-70). I guariti 1.733, le terapie intensive sono 177 (-8).

