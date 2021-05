Litigano con madre e sorella e poi si impossessano di un bancomat per poter prelevare contanti. Per questo sono stati denunciati due fratelli di Santi Cosma e Damiano.

I fatti sono avvenuti lo scorso marzo. I due fratelli, di 27 e 21 anni, dopo aver litigato con la madre e la sorella, hanno sottratto un postamat per usarlo per prelevare. Per loro l'accusa è di rapina in concorso.

Il postamat è stato recuperato e restituito alla donna.