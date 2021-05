I carabinieri di Minturno , al termine di specifica attività d'indagine, hanno deferito tre persone per il reato di truffa, avendo raggirato una donna, inducendola a corrispondere su diverse carte postpay, dal mese di settembre a dicembre 2020, euro 1650,00 quale condizione per poter accedere ad un prestito con tasso di interessi vantaggioso.

Con la scusa di accedere a un prestito vantaggioso, hanno sottratto 1650 euro a una donna. Per questo è scattata l'accusa di furto per tre persone.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli