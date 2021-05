Due abili truffatori, figendosi tecnici inviati da Acqualatina, sono riusciti a derubare un'anziana con l'inganno, facendo sparire un'ingente quantità di gioielli sottratti alla pensionata con uno stratagemma. È successo ieri mattina in un appartamento di via Bixio, nel centro di Latina, dove sono intervenuti i poliziotti della Questura per le indagini del caso.

La firma sul colpo sembra quella di un sodalizio di specialisti, abili truffatori che mettono a punto le tecniche più efficaci per individuare gli anziani soli e vincere la loro diffidenza, spingendoli persino, con metodi subdoli come in questo caso, a indicare loro il nascondiglio di soldi e gioielli. Gente spregevole che troppo spesso riesce a passare inosservata, magari spostandosi con frequenza da una città all'altra per non lasciare tracce utili alla loro identificazione.



L'allarme al 113 è arrivato nella tarda mattinata di ieri, quando ormai gli impostori erano già lontani col bottino, denaro e preziosi per un valore piuttosto ingente, in fase di quantificazione da parte dei familiari della vittima. Stando alla ricostruzione resa dall'anziana donna derubata, i due sconosciuti indossavano tute da lavoro arancioni e si erano qualificati come tecnici di Acqualatina, il gestore della rete idrica.