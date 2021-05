Era arrivata in Italia per raggiungere il marito e probabilmente con il sogno di una nuova vita. È andata a vivere con il consorte e il cognato, in una casa nelle campagne di Fondi, ma dopo nove mesi descritti agli inquirenti come lastricati di violenze, soprusi e maltrattamenti, era già a sporgere una denuncia-querela per ilberarsi dal giogo.

È la storia di una donna indiana meno che quarantenne all'epoca dei fatti, che emerge da un processo che il 25 maggio scorso ha visto condannare dal collegio penale del tribunale di Latina il marito, S.D., 52 anni, e il cognato U.S., 45 anni, rispettivamente a 3 e 5 anni di reclusione, con l'accusa entrambi di maltrattamenti in famiglia, e il più giovane anche di violenza sessuale.

Una condanna ridotta rispetto a quella prospettata dal pubblico ministero, Martina Taglione, che per gli imputati aveva chiesto 7 e 9 anni. Le violenze, però, secondo i giudici ci sono state. I fatti risalgono a un periodo che va dal gennaio all'ottobre del 2019. La donna, appena arrivata in Italia per ricongiungersi con il marito, sarebbe stata in diversi episodi sottoposta ad azioni vessatorie sia verbali che fisiche, con maltrattamenti, minacce, ingiurie e aggressioni fisiche. Ma non solo. Il cognato, stando a quanto ricostruito in sede di denuncia e poi durante l'incidente probatorio fissato dal giudice per raccogliere il racconto della donna, avrebbe in più occasioni nei nove mesi anche tentato di avere un rapporto sessuale con la donna, che è sempre riuscita a respingerlo ma non a impedirgli di picchiarla e in qualche occasione di palpeggiarla. Il tutto, sempre stando a quanto emerso in sede processuale, davanti al marito. La donna in un caso sarebbe stata anche fotografata quasi nuda, con la minaccia di pubblicare le fotografie. Ieri la sentenza del collegio penale presieduto dal giudice Chiaravalloti, a latere Valentini e Villani a 3 anni per il marito e a 5 per il cognato. I due, difesi dall'avvocato Massimo Basile si sono visti ridurre la pena rispetto alle richieste del pm ma il legale punta al processo d'appello, convinto che siano emerse delle contraddizioni nel racconto della donna, ascoltata solo in sede di incidente probatorio.