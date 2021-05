Una lite stradale è degenerata in violenza stamattina in piazza del Popolo, sotto gli occhi increduli dei numerosi presenti. Dopo avere attraversato la Zona a traffico limitato davanti all'intendenza di finanza, un automobilista stava compiendo una manovra azzardata per immettersi su corso Matteotti, rischiando di investire due pedoni, una coppia di anziani che lo hanno invitato a fare attenzione.

A quel punto la reazione del conducente dell'auto, un suv Volkswagen Tiguan, è stata violenta: è sceso dall'auto e si è avventato contro marito e moglie. Prima ha spinto l'anziana donna facendola cadere, poi ha picchiato il marito che ha cercato di difendersi. Compiuta l'insana vendetta, lo sconosciuto è salito nuovamente a bordo della macchina ed è sparito in fretta. Immediate le segnalazioni al 113 da parte dei testimoni, molti dei quali intervenuti in aiuto delle vittime: mentre i soccorritori di un'ambulanza si prendevano cura dei due pensionati, i poliziotti della Squadra Volante hanno raccolto una serie di testimonianze per ricostruire l'accaduto e risalire al fuggitivo.

Gli agenti sono già sulle sue tracce: è stato identificato grazie alle foto della sua auto scattate da alcuni dei presenti.