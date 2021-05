Drammatico incidente stradale lungo l'Appia, nel territorio di Terracina. Per cause da chiarire si sono scontrate una motocicletta, condotta da un uomo di Fondi, e un'automobile. L'impatto è stato violento e il conducente della moto purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Terracina, che ora si stanno occupando dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto, insieme agli agenti della polizia locale.