Aggredisce con violenza la compagna 20enne, arrestato dai carabinieri un 19enne di Aprilia.

Imilitari del locale nucleo operativo e radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il giovane aveva difatti minacciato e percosso ripetutamente la convivente 20enne, procurandole una contusione frontale giudicata guaribile in 7 giorni s.c. dal personale medico del nosocomio del luogo.

L'arrestato è stato messo a disposizione del giudice.