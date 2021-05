Tragedia nel primo pomeriggio di ieri lungo l'Appia a Terracina, dove a causa di un incidente stradale ha perso la vita un 31enne di Fondi, Davide Antogiovanni, che viaggiava in sella alla sua moto.



Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15 all'incirca all'altezza del chilometro 98,3 della strada statale e ha visto coinvolte la moto del giovane e un'auto condotta da una donna del posto che fortunatamente pare non abbia riportato gravi lesioni. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Gli agenti della polizia stradale di Terracina, guidati dal comandante Giuliano Trillò e coordinati dal comandante provinciale Gian Luca Porroni, hanno effettuato tutti i rilievi necessari per far luce sulla dinamica. A fornire supporto e a occuparsi della viabilità, gli agenti della polizia locale di Terracina sotto le direttive del comandante Mauro Renzi.