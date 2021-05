Una città in lutto quella di Terracina, dove nella notte tra venerdì e sabato si è consumata una tragedia: ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Fatale un malore, secondo i primi accertamenti.

Il giovane si sarebbe sentito poco bene attorno alle tre e purtroppo il personale medico-sanitario intervenuto non è riuscito a salvare il ragazzo.

Come da prassi, sono state attivate anche le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Terracina.

Il magistrato di turno, il dottor Giancristofaro, ha disposto l'esame autoptico sulla salma del ragazzo; verrà svolto dalla dottoressa Maria Cristina Setacci, medico legale.

La notizia della scomparsa del ragazzo ha lasciato attonita la comunità terracinese.

Tantissimi i post di cordoglio sui social network, a partire da quelli del liceo "Leonardo da Vinci", che il ragazzo frequentava, arrivando al messaggio dell'Academy Terracina Basketball, che descrive il diciottenne come un "esempio di educazione, serietà e rispetto", e a quello della Virtus Basket Pontinia.