Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio alla periferia di Latina in via Piave, subito dopo il rondò per chi arriva dalla Pontina, che si trova all'ingresso della città. Una Smart condotta da una ragazza originaria della provincia di Roma, per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, ha preso alcune auto che erano ferme a margine della strada: una Hunday, una Mazda e infine una Fiat 500 con quest'ultima vettura l'impatto è stato violento. La conducente della Smart è stata subito soccorsa dal personale del 118 che è intervenuto e fortunatamente le condizioni della giovane non sono gravi. Sulla Fiat 500 c'erano tre donne, di cui una a bordo mentre le altre due- secondo quanto accertato- erano scese. L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla fermata del bus, all'altezza della farmacia. Gli agenti della polizia locale sono rimasti a lungo per ricostruire tutta la dinamica.