Un operaio della Formia Rifiuti Zero, G.D.M. Di 41 anni, si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti dopo essersi ribaltato con il mezzo di raccolta dell'immondizia.

Il fatto è accaduto questa mattina nella frazione collinare di Maranola nella zona di San Rocco. L'operaio stava facendo il suo giro quando per cause ancora da accertare è uscito fuori strada in una discesa impervia precipitando al di sotto. Immediati i soccorsi.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale e personale del Commissariato. Gli inquirenti stanno cercando di capire le cause dell'accaduto