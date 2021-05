L'incrocio tra via Ferrucci e via Bixio, nel centro di Latina, ha fatto da scenario oggi pomeriggio all'ennesimo incidente stradale.

Due microcar sono entrate in collisione tra loro e una delle due si è ribaltata, finendo sottosopra. Attimi di apprensione per le due ragazze che viaggiavano a bordo della seconda, entrambe soccorse dagli operatori del 118 comunque in condizioni non gravi.

Illeso l'adolescente alla guida dell'altra minicar. Non sono mancati disagi per la viabilità a causa dei veicoli al centro della carreggiata.