Proseguono le indagini dei carabinieri a Gaeta, dopo che ieri sera hanno arrestato un 19enne e un 18enne e denunciato a piede libero un 16enne.

I predetti a seguito di un controllo dell' arma locale non si fermavano all'alt collidendo con un'altra autovettura, causando lesioni giudicate guaribili in giorni 7 a due degli occupanti, ai quali inoltre, non prestavano soccorso. i predetti, nel tentativo di proseguire la fuga a piedi, strattonavano anche i carabinieri intervenuti per cercare di divincolarsi, cagionando in tal modo lesioni ad uno degli stessi.

A seguito dell'udienza tenuta nella mattinata odierna ai due maggiorenni veniva convalidato l'arresto e rimessi in libertà. Le indagini postume all'arresto sono dirette a verificare a cosa servissero i due coltelli ed i tirapugni trovati nei loro confronti. A carico degli arrestati è stato emesso anche il foglio di via obbligatorio per anni tre.