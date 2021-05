Lo scontro è avvenuto intorno al km 43, in territorio apriliano, sul posto gli agenti della polizia stradale e il 118 per soccorrere almeno un ferito

Un tamponamento che ha visto coinvolti più di tre veicoli, un'ora fa, sta causando lunghe code sulla Pontina in direzione del capoluogo pontino.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli