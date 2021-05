Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Castelforte, in seguito al quale è rimasta ferita una bambina.

L'impatto tra sue utilitarie si è verificato in

località Rio Grande ed ha coinvolto anche altre due persone che erano sole guida delle due autovetture. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 i cui sanitari hanno disposto il trasferimento in eliambulanza della piccola presso il Bambin Gesù di Roma. Un trasferimento precauzionale in seguito al colpo alla testa subito dalla minorenne.

Conseguenze non gravi per le altre sue persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Ne ha risentito il traffico comunque ben gestito dalla polizia locale.