Il corpo di una persona è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Priverno e Pontinia e di conseguenza il traffico è stato sospeso tra le stazioni di Latina e Monte San Biagio dalle sei circa di questa mattina. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria e dei carabinieri. Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti tra Latina e Monte San Biagio. Attivo anche il servizio di "smart caring".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli