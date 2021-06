Poco meno di cento dipendenti dell'azienda Del Prete che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Minturno e Gaeta, questa mattina hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria del collega della Formia Rifiuti Zero, Gaetano De Meo, morto in seguito alll'incidente sul lavoro verificatosi l'altro giorno. Alle 10,30 in contemporanea i due gruppi di operatori ecologici, accanto ai loro mezzi, si sono schierati nelle aree prescelte osservando un minuto di raccoglimento. A Minturno i dipendenti della società pontina di sono riuniti nel piazzale dell'ex Sieci di Scauri. A Gaeta l'omaggio al collega di Formia è stato fatto nel piazzale del centro di raccolta sito sul lungomare Caboto. Al termine del minuto di silenzio tutti i dipendenti hanno voluto mandare l'estremo saluto al collega con un lungo e sentito applauso.