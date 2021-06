L'arma utilizzata per l'aggressione, nonostante l' intensa attività di ricerca, non è stata ancora ritrovata. L'autore del delitto verrà trasferito presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le indagini effettuate nell' immediatezza consentivano di accertare che il suddetto, al termine di una lite, colpiva al collo, verosimilmente con delle forbici da potatura, un 33 enne del Gambia , alla presenza di alcuni loro colleghi di lavoro. Il malcapitato, trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell' ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina, dopo un primo esame, causa sospetta perforazione della trachea, veniva elitrasportato presso ospedale San Camillo – Forlanini di Roma per le cure del caso.

I carabinieri giunti sul posto, ove già stava operando personale sanitario del 118 ed eliambulanza, identificavano e traevano in arresto, per il reato di tentato omicidio, un cittadino nigeriano 29 enne.

