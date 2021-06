Nel corso della perquisizione delegata dall'Auorita' giudiziaria, sono stati rinvenuti sia l'ombrello che gli stessi abiti indossati dal ladro durante alcuni furti e ripresi nelle immagini ed anche un "disturbatore di frequenze", in grado di interferire sugli allarmi delle autovetture.

Grazie ad un telecamera privata posta a distanza, gli investigatori riuscivano a cogliere il ladro mentre, dopo un furto, saliva a bordo di un' autovettura, risultata a lui in uso, coprendosi con un ombrello.

Le indagini avviate dal Commissariato consentivano di appurare come il responsabile dei furti lasciasse a debita distanza e fuori dalla portata delle telecamere degli esercizi commerciali un'autovettura di appoggio, per poi operare a piedi, travisato, nei parcheggi dei supermercati.

La Polizia di Stato del Commissariato Distaccato di Cisterna di Latina ha individuato e denunciato in stato di libertà un47enne di Aprilia, che negli ultimi tempi aveva consumato diversi furti sulle auto dei clienti dei supermercati nelle zone di Aprilia e Cisterna.

