E' stato denunciato per violenza, maltrattamenti e minacce nei confronti dei familiari. Un 19enne di Minturno finisce nei guai per una serata da incubo fatta vivere alla propria famiglia.

I carabinieri hanno denunciato il 19enne che è accusato di aver minacciato e usato violenza all'interno del proprio nucleo familiare, in particolare nei confronti del padre, della sorella e del nipote. Il ragazzo, all'intervento dei militari, si mostrava alterato dal punto di vista psicofisico. Indagini in corso sulle cause scatenanti.