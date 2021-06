Gli altri due connazionali fermati con lui sono stati denunciati per Favoreggiamento personale.

Proprio l'attività investigativa permetteva di individuare un possibile fiancheggiatore, suo connazionale, il quale veniva pedinato e fermato questa mattina, in compagnia di altre due persone tra cui il ricercato, destinatario di un mandato d'arresto europeo.

Nella serata di ieri, la locale Squadra Mobile apprendeva, per il tramite della Direzione Centrale della Polizia Criminale della Polizia di Stato, che il ricercato poteva trovarsi a Latina, luogo in cui aveva verosimilmente intenzione di trascorrere alcune settimane.

La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un cittadino romeno di 42 anni ricercato in ambito internazionale perché condannato a 20 anni di reclusione.

