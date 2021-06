Lo hanno fermato alla guida di un'auto rubata, per questo è scattata la denuncia ai danni di un 42enne.

E' accaduto ad Aprilia dove i carabinieri del nucleo operativo hanno fermato l'uomo ad un posto di controllo, constatando che l'auto era segnalata come rubata. Per il 42enne è scattata la denuncia per ricettazione. L'auto è stata restituita alla legittima proprietaria, una donna di Roma.