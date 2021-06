E' stato denunciato per truffa un 42enne di Crotone che ha messo in vendita, su un sito web, una piscina da giardino, s'è fatto pagare e non ha mai consegnato la merce.

La vittima, che ha sporto denuncia, è di Sperlonga. L'uomo ritenuto responsabile della truffa ha incassato 650 euro attraverso un bonifico bancario ma non ha mai consegnato la piscina da giardino. Così è scattata la denuncia