Un incidente stradale è avvenuto oggi a Latina in tarda mattinata alla periferia della città, nella zona di Santa Fecitola. Per cause in fase di ricostruzione da parte della polizia locale che è intervenuta, due mezzi, un Touareg Volkswaghen e una moto condotta da un giovane sono entrati in collisione. La moto a quanto pare era nuova ed era stata ritirata da poco dal ragazzo. Subito è scattato l'allarme e sul luogo dell'incidente è intervenuta una ambulanza. In un primo momento le condizioni del motociclista sembravano più gravi, si trattava di un codice giallo. Fortunatamente il quadro clinico con il passare delle ore è meno preoccupante di quanto ipotizzato. Sul luogo del sinistro sono rimasti a lungo gli agenti della polizia locale per un accurato sopralluogo.