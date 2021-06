In questa provincia, ai momenti di interazione con i docenti e con i circa 3000 studenti – che si sono tenuti nei mesi scorsi in "webinar" – ha partecipato il Questore Michele Maria Spina, affiancato dall'Ispettore Superiore Alba Faraoni.

Si è tenuta questa mattina a Roma la cerimonia nazionale di premiazione della IV edizione del progetto #PretenDiamolegalità, per diffondere tra i giovani studenti la cultura della legalità.

