Gli agenti del Commissariato di Polizia di Cisterna hanno infatti individuato e deferito in stato di libertà l'autore dell'aggressione: è un residente dello stabile, già noto alle forze dell'ordine, il quale si sarebbe opposto al ripristino dell'ascensore allo scopo di ostacolare i controlli cui era sottoposto di Polizia e Carabinieri.

Sono occorsi diversi giorni e le segnalazioni di alcuni condomini per ricostruire compiutamente l'incresciosa vicenda.

Nella circostanza, l'azienda aveva incaricato un tecnico specializzato per il ripristino di un ascensore ma l'addetto era stato percosso violentemente e minacciato con un coltello al fine di non fargli svolgere il lavoro di manutenzione.

