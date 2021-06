In quella circostanza i due arrestati, dopo aver rubato all'interno della cantina, avevano minacciato con un coltello i proprietari, accortisi del furto, per guadagnare la fuga.

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato due noti pregiudicati del capoluogo perché ritenuti colpevoli, in concorso tra loro, di rapina e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli