Su alcune delle armi sequestrate l'A.G. ha disposto perizie balistiche per verificarne l'eventuale utilizzo in eventi criminosi.

Infatti, operando un riscontro incrociato sulle banche dati ove sono registrate le armi da fuoco e l'anagrafe del Comune di Cisterna è risultato come, a fronte del decesso dei legittimi detentori a suo tempo autorizzati, alcuni eredi detenessero le armi senza avvisare l'Autorità di P.S. del rinvenimento delle stesse e senza richiedere alcuna personale licenza in tal senso.

Sono i primi esiti di un'attività di controllo a tappeto avviata dal Commissariato su tutti i detentori di armi residenti in quel Comune.

Al termine di un'accurata attività d'indagine, gli agenti del Commissariato P.S. Cisterna di Latina hanno denunciato in stato di libertà cinque persone, responsabili di aver illegalmente detenuto armi da fuoco e relativo munizionamento, appartenuto a parenti da tempo defunti.

