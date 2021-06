Daspo Willy per due persone alle quali sarà vietato entrare nei locali pubblici. Il provvedimento è stato emesso ieri, nell'ambito del continuo monitoraggio dei soggetti pericolosi effettuato dalla divisione anticrimine. Servizio questo che ha infatti consentito al Questore di Latina di emettere altri due provvedimenti Daspo, che vietano l'accesso nei locali pubblici a chi è stato condannato o denunciato per reati commessi all'interno o nelle vicinanze di bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco, discoteche.

I destinatari della misura sono due giovani di Formia di 18 e 20 anni, denunciati in stato di libertà lo scorso mese di maggio dopo essersi resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti di due giovani, per futili motivi, avvenuta davanti ad un noto ristorante situato nell'area della movida formiana.

Nella circostanza i due usarono per il pestaggio anche un manganello e misero a soqquadro il locale, creando una grave turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto vi erano presenti numerosi giovani avventori.

Il provvedimento del Questore durerà un anno e riguarda il territorio di Formia: in caso di violazione, i due rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8mila a 20mila. Proprio nei giorni scorsi i residenti della zona di Mola e Largo Paone, avevano lamentato il susseguirsi di risse nella zona della movida formiana. Episodi che stanno aumentando man mano che si entra nel vivo della stagione estiva e che le restrizioni anti covid si allentano sempre di più. I cittadini chiedevano appunto l'intervento delle forze dell'ordine e delle istituzioni perché adottino misure più stringenti. In questo quadro un paio di giorni fa è stato annunciato il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle zone più sensibili della città come Mola e Largo Paone; che dovrebbe fungere almeno da deterrente.