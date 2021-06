Paura nel pomeriggio in via delle Allodole a San Felice Circeo dove c'è stata l'espolosione di una bombola di gas. Ferito e soccorso da un'ambulanza un indiano, anche se in modo non grave, sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Da ricostruire ancora la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che nei pressi stessero bruciando delle sterpaglie quando il vento avrebbe propagato le fiamme causando anche l'esplosione della bombola. Ad avere la peggio, proprio un cittadino indiano che si trovava sul posto, soccorso dai sanitari del 118 anche se non avrebbe riportato gravi ferite. Danneggiate anche alcune serre proprietà vicina.