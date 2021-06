È uscito nuovamente allo scoperto il borseggiatore seriale che da alcune settimane si sta muovendo in una zona ben precisa della città, tra l'ospedale e il quartiere Isonzo. L'ultima vittima è stata avvicinata ieri mattina in via Quarto, spinta a terra con violenza e derubata della borsa che portava in spalla: lo scippatore è riuscito a colpire indisturbato, ma le sue ricerche si arricchiscono di nuovi particolari. I Carabinieri della Compagnia di Latina intervenuti per gli accertamenti del caso, hanno infatti raccolto una descrizione accurata del bandito, che sembra coincidere gli identikit raccolti a margine degli episodi precedenti, soprattutto i più recenti.

L'ultimo episodio di una serie che le forze di polizia intendono fermare quanto prima, si è registrato intorno alle 12:50 sul marciapiede di via Quarto, all'altezza dell'incrocio con via Albiola. La vittima è una cinquantenne che vive in quella zona e tornava a casa a piedi: non si era resa conto che uno sconosciuto la stava osservando, pronto per avvicinarla cogliendo il momento opportuno. Quando non c'erano persone nei paraggi che potessero intervenire per fermare la sua azione, il borseggiatore si è avventato sulla donna e l'ha spinta a terra per liberare la borsa dalla sua presa. Quindi è scappato a piedi, sparendo in fretta con un bottino di poche centinaia di euro, i soldi che la vittima conservava nel portafogli, oltre al telefono cellulare e gli effetti personali.

Aiutata a rialzarsi da alcuni passanti che non hanno esitato a fermarsi, la donna ha rifiutato i soccorsi del caso: ancora sotto choc per l'accaduto, ha fornito una descrizione dei fatti e del fuggitivo ai Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenuti per le ricerche del caso. Molte le similitudini con borseggi e rapine registrate negli ultimi tempi, specie quella ai danni di uno studente, derubato della catenina d'oro, in circostanze del tutto simili, mentre camminava in via Isonzo per raggiungere la scuola.