Traffico rallentato e code in direzione sud all'altezza del Centro commerciale Aprilia 2 dove, intorno alle 17, il conducente di uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente. Si stanno registrando molti disagi per chi percorre la via Pontina verso Latina. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia locale di Aprilia che dovranno accertare la dinamica dello scontro che sembra essere avvenuto tra lo scooter ed una vettura.