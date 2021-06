Asl Rm4 e asl Rieti zero casi e zero decessi. Incidenza e rt da zona bianca. Asl Roma 1: sono 25 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: sono 41 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età: da domani martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991). Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996). Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004). Prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio. it/welcome - tutte le informazioni su salutelazio. it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta

Nella giornata di oggi superate 3.750.000 di dosi somministrate dall'inizio dell campagna vaccinale. Più di un cittadino su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Open Week over 18 Astrazeneca da mercoledì 9 a domenica 13 giugno con ticket virtuale. Prenotazioni da domani alle 15:00 su app ufirst.

Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su oltre 7mila tamponi nel Lazio (-141) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 170 nuovi casi positivi (-63), i decessi sono 5 ( = ), i ricoverati sono 686 (-4). I guariti sono 1130, le terapie intensive sono 124 (-1).

