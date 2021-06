Oggi su richiesta del Pm Monsurrò, il GIP del Tribunale di Latina, Dott. G. Molfese ha emesso l' Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere. Il B.A. è stato rintracciato dai poliziotti della Volante che lo hanno arrestato e condotto in carcere.

La donna aveva tentato di bloccare l'uomo, il quale nel tentativo di liberarsi e fuggire l'aveva colpita procurandole lesioni articolari per 20 gg. Di prognosi.

L'uomo, in cura presso il Serd. dell'ospedale Santa Maria Goretti, lo scorso 24 maggio, era stato sorpreso da un'infermiera all'interno di un laboratorio del nosocomio mentre cercava di impossessarsi di un prontuario delle ricette di un medico, in quel frangente assente dalla stanza.

La Polizia di Stato di Latina oggi ha tratto in arresto un 54enne pregiudicato per rapina impropria.

