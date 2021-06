Meno di 30 i ricoverati per Covid all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E' il segnale che le cose stanno migliorando per l'evoluzione della pandemia in provincia.

Non sono poi così lontani i tempi in cui il Santa Maria Goretti finiva sulle pagine di questo giornale per le ambulanze con positivi a bordo incolonnate sulla rampa di accesso al pronto soccorso o per i ricoverati Covid sistemati sia nella chiesetta sia nella tensostruttura esterna: eravamo in pieno inverno e il Coronavirus si faceva largo ad una media di oltre 250 contagi giornalieri

La riconversione del nosocomio del capoluogo è partita lentamente proseguendo in maniera graduale. A che punto siamo? I posti letto dedicati al SarsCov2 sono meno di cinquanta, distribuiti nei tre reparti non ancora riconverti: stiamo parlando di malattie infettive, rianimazione e di un'ala della chirurgia (al secondo piano