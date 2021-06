"Oggi alle 15 riaprono le prenotazioni per l'Open Week Astrazeneca Over 18 che avrà luogo dal 9 al 13 giugno. Stanotte alle 24 si aprono le prenotazioni per la fascia d'età 34-30 (nati 1987/1991) con accesso sul portale prenotavaccino-covid. regione. lazio. it/welcome. Oggi verranno abbondantemente superate 3,8 milioni di somministrazioni, il 53% della popolazione target avrà ricevuto almeno una dose di vaccino e il 26% avrà completato il percorso vaccinale".

Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio