Una tragedia si è consumata poco fa a Pomezia, dove un uomo di 46 anni è morto mentre era al lavoro.

I fatti sono avvenuti alle 13 circa, quando l'uomo era salito su un capannone in via Tito Speri per un sopralluogo. Mentre era impegnato nei controlli, l'uomo è salito su una lastra di vetroresina, dove è scivolato e caduto. Una caduta purtroppo fatale, di dieci metri di altezza.

Sul posto è atterrata un'eliambulanza, giunta prontamente sul posto subito dopo la segnalazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il 46enne è morto sul colpo.