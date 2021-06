Pioggia e forte vento hanno messo in ginocchio il centro di Cisterna.

Nel primo pomeriggio di oggi un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nel comune pontino provocando allagamenti su strade e nei locali interrati. Il forte vento su corso della Repubblica ha provocato la caduta di diversi alberi piantumati nei vasi a terra dei marciapiedi della centralissima strada di Cisterna. Auto in panne invece sotto al ponte in cemento di via Nettuno, come del resto sulla tangenziale.

I volontari della protezione civile coadiuvati dalla Polizia locale sono impegnati sul territorio per rispondere alle diverse segnalazioni da parte dei cittadini.