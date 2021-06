Sì e temuto il peggio nel primo pomeriggio a Norma a causa di una frana che ha reso impraticabile la strada provinciale che collega il borgo alla pianura. Per fortuna le operazioni di bonifica e pulizia sono già terminate e l'importante arteria stradale è tornata percorribile. Ma nel borgo si registrano altri pesanti disagi con cantine e garage allagati, fogne straripanti. Danni e disagi anche presso la scuola elementare dove la pioggia ha completamente allagato alcuni locali e danneggiato gli strumenti di un'associazione musicale

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli